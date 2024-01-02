Модрич: «Мой план — продолжать писать историю «Реала»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич хочет остаться в клубе еще на сезон. Он намерен наслаждаться каждым моментом в команде.

«Мой план — продолжать писать историю «Реала». Выигрывать матчи и трофеи. Надеюсь, что это случится в текущем сезоне. Хочу наслаждаться каждым моментом в лучшем клубе мира, потому что не знаю, сколько еще это будет продолжаться», — цитирует Модрича ITASportPress.

38-летний хорват играет за мадридский клуб с 2011 года. В этом сезоне он провел 15 матчей, забив 1 гол и сделав 3 ассиста.