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Сегодня, 15:39

Модрич: «Мой план — продолжать писать историю «Реала»

Виктория Кравченко
Лука Модрич.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич хочет остаться в клубе еще на сезон. Он намерен наслаждаться каждым моментом в команде.

«Мой план — продолжать писать историю «Реала». Выигрывать матчи и трофеи. Надеюсь, что это случится в текущем сезоне. Хочу наслаждаться каждым моментом в лучшем клубе мира, потому что не знаю, сколько еще это будет продолжаться», — цитирует Модрича ITASportPress.

38-летний хорват играет за мадридский клуб с 2011 года. В этом сезоне он провел 15 матчей, забив 1 гол и сделав 3 ассиста.

Лука Модрич
ФК Реал
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