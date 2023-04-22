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Испания

Сегодня, 14:10

Модричу предложили 50 миллионов евро в Саудовской Аравии за два года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитнику «Реала» Луке Модричу предлагают 50 миллионов евро по контракту в Саудовской Аравии.

По данным AS, футболист хотел бы остаться в Мадриде, но переговоров о продлении соглашения пока нет. В то же время хорвату поступило предложение с Аравийского полуострова. В Саудовской Аравии готовы дать Модричу 50 миллионов евро после уплаты налогов за два года. 25 миллионов в год — это вдвое больше тех денег, которые хорват зарабатывает в «Реале».

Контракт 37-летнего игрока с испанским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

В этом сезоне Модрич провел в чемпионате Испании 26 матчей, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами. Он выступает за «Реал» с 2012 года.

Источник: AS
Лука Модрич
Футбол
ФК Реал
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