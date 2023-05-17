«Монреаль Импакт» хочет подписать Азара, бельгиец отказывается покидать «Реал»

17 мая, 10:01
Нападающий «Реала» Эден Азар может продолжить карьеру в клубе «Монреаль Импакт» из МЛС, сообщает Marca.
По информации издания, трансфер усложняется тем, что бельгийский форвард не горит желанием покидать мадридский клуб.
Азар выступает за мадридскую команду с лета 2019 года. Действующий контракт бельгийца с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.
В текущем сезоне 32-летний хавбек сыграл 9 матчей за «Реал», забив 1 гол и отметившись 2 голевыми передачами. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.