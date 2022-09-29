Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

29 сентября, 05:13

Мората признан лучшим игроком сборной Испании в сезоне-2021/22

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората принял участие в специальной церемонии награждения.

29-летний форвард признан лучшим игроком сборной Испании в сезоне-2021/22. Морате вручили специальную награду в виде бронзовых бутс.

В прошлом сезоне Мората забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу в 10 матчах за сборную Испании.

Альваро Мората
Футбол
Сборная Испании по футболу
ФК Атлетико
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Модрич пропустит 10 дней из-за травмы

Перес заявил, что двери в «Реал» для Мбаппе не закрыты