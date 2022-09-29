Мората признан лучшим игроком сборной Испании в сезоне-2021/22

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората принял участие в специальной церемонии награждения.

29-летний форвард признан лучшим игроком сборной Испании в сезоне-2021/22. Морате вручили специальную награду в виде бронзовых бутс.

В прошлом сезоне Мората забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу в 10 матчах за сборную Испании.