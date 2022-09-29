Мората признан лучшим игроком сборной Испании в сезоне-2021/22

29 сентября, 05:13
Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората принял участие в специальной церемонии награждения.
29-летний форвард признан лучшим игроком сборной Испании в сезоне-2021/22. Морате вручили специальную награду в виде бронзовых бутс.
В прошлом сезоне Мората забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу в 10 матчах за сборную Испании.
? @AlvaroMorata, galardonado en la gala de #PremiosMARCA22 como MVP de la selecci?n espa?ola de la temporada 2021/22.— Atl?tico de Madrid (@Atleti) September 28, 2022
?Enhorabuena, ?lvaro! ??? pic.twitter.com/GEgYHUz29Y