Мората прокомментировал расистские высказывания фанатов в сторону Винисиуса

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората высказался о проявлениях расизма от фанатов в сторону форварда «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Это не только с ним случалось, случалось со всеми нами, и со мной также. Когда играем в гостях, я тоже слышу оскорбления в свой адрес. В такие моменты я думаю только о футболе и пропускаю нападки мимо ушей. Также советую делать кому угодно, что Винисиусу, что Жорди Альбе. Вообще, это проблема страны, а не лиги. Я думаю, что нам надо брать пример с АПЛ, где таких людей выгоняют с матча и больше обратно не пускают», — приводит слова Мораты ESPN.

В январе фанаты «Атлетико» разместили на мосту оскорбительный баннер в адрес «Реала» и повесили фигуру в футболке Винисиуса перед встречей команд в Кубке Испании.

В феврале бразилец подвергся расистским оскорблениям в матче против «Мальорки».

В нынешнем сезоне 22-летний бразилец провел за «Реал» 35 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 9 результативных передач.