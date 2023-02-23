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Испания

23 февраля, 23:36

Мората прокомментировал расистские высказывания фанатов в сторону Винисиуса

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Атлетико» Альваро Мората высказался о проявлениях расизма от фанатов в сторону форварда «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Это не только с ним случалось, случалось со всеми нами, и со мной также. Когда играем в гостях, я тоже слышу оскорбления в свой адрес. В такие моменты я думаю только о футболе и пропускаю нападки мимо ушей. Также советую делать кому угодно, что Винисиусу, что Жорди Альбе. Вообще, это проблема страны, а не лиги. Я думаю, что нам надо брать пример с АПЛ, где таких людей выгоняют с матча и больше обратно не пускают», — приводит слова Мораты ESPN.

В январе фанаты «Атлетико» разместили на мосту оскорбительный баннер в адрес «Реала» и повесили фигуру в футболке Винисиуса перед встречей команд в Кубке Испании.

В феврале бразилец подвергся расистским оскорблениям в матче против «Мальорки».

В нынешнем сезоне 22-летний бразилец провел за «Реал» 35 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 9 результативных передач.

Альваро Мората
Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
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