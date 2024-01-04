Мората — о хет-трике в матче с «Жироной»: «Мы проиграли, остальное не имеет значения»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората подвел итоги матча против «Жироны» (3:4) в 19-м туре испанской ла лиги.

31-летний испанец оформил хет-трик в ворота «Жироны», но это не спасло его команду от поражения.

«Матч, в котором мы потеряли очки. Теперь нужно подумать о том, что будет дальше. Остается еще несколько других турниров. Как всегда, нужно проснуться и думать уже о следующем матче.

Мой хет-трик? Это футбол, мы проиграли. Остальное не имеет значения. Мы одна команда. Я не могу думать о таких вещах. Я хотел выиграть, как и мои товарищи по команде, но этого не случилось», – приводит слова Мораты Mundo Deportivo.

После 19 матчей «Атлетико» (38 очков) занимает третье место в ла лиге, отставая от лидирующих «Реала» и «Жироны» на 10 очков.