Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 06:28

Мората пропустил тренировку «Атлетико» из-за невралгии тройничного нерва

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората не тренировался вместе с командой, так как у него обострился приступ невралгии тройничного нерва, сообщает AS.

По данным источника, 31-летний футболист почувствовал недомогание перед матчем 32-го тура ла лиги с «Алавесом» (0:2) и в итоге не поехал в Виторию. Мората до сих пор испытывает сильную боль в пораженной области с одной стороны рта. Он принимает лекарства.

AS сообщает, что причиной невралгии тройничного нерва может быть вирусная инфекция. Симптомами данного заболевания являются сильные боли в лице, нарушения работы мимических и жевательных мышц, а также вегетативные проблемы.

Мората в текущем сезоне сыграл за «Атлетико» 44 матча, забил 20 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: AS
Альваро Мората
ФК Атлетико
0
Читайте также
The Athletic опубликовал материал о покере Аршавина на «Энфилде»
Титов оценил игру Соболева в матче «Спартака» с «Ростовом»
Экономическая делегация КНДР отправилась в Иран
Нашелся эксперт, который пророчит медали красно-белым, а букмекеры объявили фаворита. Что происходит накануне дерби ЦСКА - «Спартак»
Шлейф пепла вулкана Шивелуч на Камчатке протянулся на 92 км
Россияне назвали критерии идеального коллеги
Популярное видео
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Барселона» рассматривает возможность продажи де Йонга летом 2024 года