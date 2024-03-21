Мората рассказал, что мог вернуться в серию А этим летом

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората заявил, что прошлым летом он мог вернуться в чемпионат Италии.

«Я мог перейти в «Милан», «Интер» или «Рому». Это правда. Вариант с «Ромой» очень соблазнял меня», — цитирует Морату журналист Фабрицио Романо со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Он добавил, что решил подписать контракт с «Атлетико», чтобы помочь клубу с финансовым фэйр-плей, изменив условия заработной платы.

В этом сезоне Мората провел 40 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 3 голевых паса.