Мората рассказал, что мог вернуться в серию А этим летом

21 марта, 18:07
Нападающий «Атлетико» Альваро Мората заявил, что прошлым летом он мог вернуться в чемпионат Италии.
«Я мог перейти в «Милан», «Интер» или «Рому». Это правда. Вариант с «Ромой» очень соблазнял меня», — цитирует Морату журналист Фабрицио Романо со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Он добавил, что решил подписать контракт с «Атлетико», чтобы помочь клубу с финансовым фэйр-плей, изменив условия заработной платы.
В этом сезоне Мората провел 40 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 3 голевых паса.