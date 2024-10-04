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Сегодня, 11:25

Мората разозлился на мэра Корбетты из-за огласки сведений о его месте жительства

Алина Савинова
Альваро Мората.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Милана» Альваро Мората остался огорчен тем, что мэр Корбетты Марко Балларини рассказал общественности о его переезде в город в провинции Милана.

По словам игрока, после огласки он вынужден искать другое место жительства, чтобы обеспечить безопасность своей семье.

«Уважаемый господин мэр, спасибо, что нарушили право на мою частную жизнь. К счастью, я не владею никаким ценным имуществом. Единственное сокровище — это мои дети, чья безопасность была нарушена», — написал Мората в своих соцсетях.

«Милан» объявил о переходе 31-летнего испанца в июле. Он подписал контракт с красно-черными сроком на четыре года. Нападающий уже принял участие в шести матчах за команду из Милана во всех турнирах, отметившись 2 голами и одной результативной передачей.

Альваро Мората
Футбол
ФК Милан

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