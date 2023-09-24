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Мората: «Феликс еще может стать важным игроком для «Атлетико»

Руслан Минаев
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Нападающий «Атлетико» Альваро Мората допустил, что Жоау Феликс, выступающий на правах аренды за «Барселону», еще может заиграть в составе мадридцев.

«Жоау Феликс — молодой парень. И кто знает, вдруг он станет важным игроком для «Атлетико» в будущем. Но может и нет.

Это решаю не я. Все, что могу сказать о нем, так это то, что он хороший парень и игрок, который отличается от других», — цитирует Морату DAZN.

В 3 матчах за «Барселону» 23-летний Феликс отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

Альваро Мората
Жоау Феликс
ФК Атлетико
ФК Барселона
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