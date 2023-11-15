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Испания

Сегодня, 10:22

Мората заявил, что не задумывался о «Золотом мяче»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората признался, что не задумывается о «Золотом мяче».

«Я об этом не думаю. Мне бы хотелось выигрывать индивидуальные призы, но сейчас к этому ближе Родри. Моя главная цель — показывать качественную игру. Мы уже отобрались на Евро-2024, что не так просто, как может показаться, также я хотел бы провести успешный сезон в «Атлетико», но о «Золотом мяче» я не задумываюсь», — цитирует AS Морату.

В этом году трофей завоевал форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси.

31-летний испанец в этом сезоне провел 11 матчей, забил 7 голов и сделал 1 передачу.

Альваро Мората
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