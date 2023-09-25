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Испания

Сегодня, 06:27

Мората заявил, что очень хочет выиграть трофей с «Атлетико»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Атлетико» Альваро Мората прокомментировал победу над «Реалом» (3:1) в 6-м туре ла лиги.

«Очень рад за всех, и я сказал это на днях в интервью. Болельщики должны были сыграть самую важную роль — так и получилось. Мы вместе: игроки на поле, а они — на трибунах. Мы должны играть в футбол, и мы это умеем очень хорошо. Против таких команд нельзя играть на 150 процентов — нужно немного восстановиться, но мы можем делать это и с мячом. Мне нужно чувствовать себя важным, и в этом году я чувствую себя более важным, чем когда-либо. Надеюсь, мы продолжим побеждать, потому что я очень хочу выиграть трофей с «Атлетико», — приводит слова Мораты Marca.

«Реал» проиграл первый матч в этом сезоне ла лиги. Команда с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Атлетико» находится на пятой строчке (10 очков).

Источник: https://www.marca.com/futbol/atletico/2023/09/25/6510b846e2704e31198b456f.html
Альваро Мората
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
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