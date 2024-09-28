Морьентес назвал фаворита на получение «Золотого мяча»

Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Морьентес рассказал, кого считает фаворитами на получение «Золотого мяча».

«Я думаю, что «Золотой мяч» отдадут Винисиусу, и это более чем заслуженно. Если бы его отдали Карвахалю или Беллингему, это тоже было бы заслуженно. Или Родри. «Золотой мяч» очень субъективны, а голы решают многое. Непривычно видеть с ним таких игроков, как Фабио Каннаваро. Очевидно за талант награждают полузащитников, нападающих, бомбардиров», — цитирует Морьентеса AS.

24 сентября испанская Marca сообщила, что «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24 получит Винисиус. Церемония вручения награды пройдет 28 октября в Париже в театре «Шатле».