Мостовой назвал Винисиуса фаворитом на «Золотой мяч»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой рассказал, кого считает фаворитом на «Золотой мяч» в этом году.

«Я считаю, что Винисиус был одним из самых недооцененных футболистов прессой. Первый год-два его критиковали, когда он транжирил моменты. Но еще тогда был виден потенциал у парня, а потом, когда они с Бензема начали разрывать всю Лигу чемпионов, стало понятно, что Винисиус заслуживает большего.

Ясно, что в претендентах будут Холанн, Мбаппе. Но огромный плюс для Винисиуса – это победа «Реала» в Лиге чемпионов», – приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

1 июня «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» в Лиге чемпионов (2:0). Винисиус удвоил преимущество своей команды на 83-й минуте.

Всего в сезоне-2023/24 23-летний бразилец провел за мадридцев 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и сделал 11 результативных передач.