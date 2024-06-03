Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:46

Мостовой назвал Винисиуса фаворитом на «Золотой мяч»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой рассказал, кого считает фаворитом на «Золотой мяч» в этом году.

«Я считаю, что Винисиус был одним из самых недооцененных футболистов прессой. Первый год-два его критиковали, когда он транжирил моменты. Но еще тогда был виден потенциал у парня, а потом, когда они с Бензема начали разрывать всю Лигу чемпионов, стало понятно, что Винисиус заслуживает большего.

Ясно, что в претендентах будут Холанн, Мбаппе. Но огромный плюс для Винисиуса – это победа «Реала» в Лиге чемпионов», – приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

1 июня «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» в Лиге чемпионов (2:0). Винисиус удвоил преимущество своей команды на 83-й минуте.

Всего в сезоне-2023/24 23-летний бразилец провел за мадридцев 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и сделал 11 результативных передач.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Александр Мостовой
Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
1
Обсудить
Читайте также
Пол Морис вывел «Флориду» в финал Кубка Стэнли
13 российских фигуристов сменили сборную за прошедший месяц
Несколько человек погибли в результате атаки Израиля на окрестности Алеппо
Кержаков всех удивил, карнавал на столе и тотальное безумие. Что произошло в раздевалке «Зенита» после победы в Кубке России
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Италии рассказали о блокировке Польшей и Литвой идущих в Россию грузов
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Мбаппе сообщил Макрону, что сегодня будет объявлено о его переходе в «Реал»