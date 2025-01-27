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Мостовой: «Не считаю переход Захаряна в «Сосьедад» ошибкой»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил переход Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

«Не знаю, кто как, но я не считаю переход Захаряна в «Реал Сосьедад» ошибкой. Парень тренируется и играет на высочайшем уровне, набирается опыта с теми, кто лучше него. То, что пока что-то может не получаться — это нормально. Арсен еще очень молод и у него точно будут шансы. Может, в аренду уйдет и там заиграет. Все может быть», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Захарян в начале августа 2024 года перенес операцию на голеностопе. В текущем сезоне 21-летний россиянин пока не провел ни одного матча. Контракт Закаряна рассчитан до конца сезона-2028/29.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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