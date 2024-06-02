Мостовой — о переходе Мбаппе в «Реал»: «Это здорово!»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился с «СЭ» впечатлениями от перехода нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

В воскресенье, 2 июня известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что французский форвард продолжит карьеру в «Королевском клубе».

Как отмечает источник, 25-летний футболист принял решение о переходе в мадридский клуб еще в феврале, а уже сейчас подписал с «Реалом» контракт. Официально о его трансфере будет объявлено на следующей неделе.

«Это здорово! Мы уже последние 2-3 года об этом говорим. Конечно Мбаппе правильно сделал, что перешел в «Реал». Клуб выигрывает трофей за трофеем, и конца этому не видно. Интересно, как его будут встраивать в состав. Есть Родриго, Беллингем, Винисиус. Я вижу Мбаппе центральным нападающим, и на это будет интересно посмотреть», — сказал Мостовой «СЭ».

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 44 гола и сделал 10 результативных передач в 48 матчах за парижан.

Нападающий покинет французский клуб на правах свободного агента.

(Константин Передерий)