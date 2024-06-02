Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 21:37

Мостовой — о переходе Мбаппе в «Реал»: «Это здорово!»

Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился с «СЭ» впечатлениями от перехода нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

В воскресенье, 2 июня известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что французский форвард продолжит карьеру в «Королевском клубе».

Как отмечает источник, 25-летний футболист принял решение о переходе в мадридский клуб еще в феврале, а уже сейчас подписал с «Реалом» контракт. Официально о его трансфере будет объявлено на следующей неделе.

«Это здорово! Мы уже последние 2-3 года об этом говорим. Конечно Мбаппе правильно сделал, что перешел в «Реал». Клуб выигрывает трофей за трофеем, и конца этому не видно. Интересно, как его будут встраивать в состав. Есть Родриго, Беллингем, Винисиус. Я вижу Мбаппе центральным нападающим, и на это будет интересно посмотреть», — сказал Мостовой «СЭ».

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 44 гола и сделал 10 результативных передач в 48 матчах за парижан.

Нападающий покинет французский клуб на правах свободного агента.

(Константин Передерий)

Александр Мостовой
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
3
0
Читайте также
Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера «Балтики»
Хабиб про победу Махачева: «Я вообще не переживал»
Боец с позывным Адлер рассказал о столкновении с «роем» дронов ВСУ
Махачев хочет уйти в другой вес, босс UFC намерен провести в России бой с Царукяном, на который приглашают Путина. Что произошло после победы Махачева над Порье
У Эйфелевой башни выставили гробы с «погибшими на Украине французскими солдатами»
Военный эксперт назвал «раскачиванием лодки» пуски США ракет Minuteman III
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Мбаппе уходит из «ПСЖ» в «Реал»: финальный эпизод трансферного сериала?
Фабрицио Романо: Мбаппе перешел в «Реал»
Источник: «Реал» объявит о переходе Мбаппе 3-4 июня
Как дела у Мбаппе? «ПСЖ» заморозил 80 миллионов евро, но Килиан купил шикарный дом в Мадриде
Дешам: «Будущее Мбаппе никак не зависит от меня»
Президент «ПСЖ» — о Мбаппе: «Я горжусь тем, что он сделал для клуба»
RMC Sport: «ПСЖ» может получить бан на два трансферных окна за невыплату зарплаты Мбаппе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Сын Анчелотти: «Отец может тренировать и до 100 лет»

«Леганес» вышел в ла лигу