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Сегодня, 13:50

Мостовой — об антирекорде Абаскаля в «Гранаде»: «Не слежу за людьми, которые в футболе по объявлению»

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Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для"СЭ" отреагировал на антирекорд «Гранады» под руководством Гильермо Абаскаля.

Андалусийцы под руководством специалиста проиграли оба стартовых домашних матча — такое произошло впервые в истории клуба за 35 сезонов.

«Не слежу за людьми, которые в футболе по объявлению. У многих бывает так, у кого-то получается или не получается. «Гранада», кстати, неплохая команда, еще поднимутся. Все равно, будет это с Абаскалем или без него. Спасибо вам, что напоминаете о таких людях. Они за счет нас и вылезают все!» — сказал Мостовой «СЭ».

После трех туров «Гранада» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 3 очка. Абаскаль возглавил команду летом 2024 года после того, как покинул «Спартак».

Александр Абустин

Александр Мостовой
ФК Гранада
Гильермо Абаскаль
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