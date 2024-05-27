Мостовой — о словах Аспаса: «А что, Аспас что-то новое сказал?»

Бывший игрок «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова форварда Яго Аспаса, который назвал Мостового лучшим футболистом, которого он видел как болельщик.

«А что, Аспас что-то новое сказал? Вы спросите у любого испанца того поколения, они вам и скажут, кто был одним из лучших футболистов в Испании. Причем лучшим не только среди русских, но и многих иностранцев. Я, Канчельскис, Шалимов и Колыванов — поколение, которое играло, а не чесало языком. Мы играли на высочайшем уровне, а те, кто огрызаются, даже во сне в футбол не играли.

А если вы посмотрите, сколько голов забил Мостовой в Испании, то у многих волос столько на голове нет. Поэтому смешно говорить о том, кто был лучшим в «Сельте». Но что касается Аспаса, то считаю, что он номер один в «Сельте», себя поставлю на второе место. Яго много лет там играет, больше, чем я. Тем более, он испанец. Когда спрашивают про лучшего в Виго, то всегда говорю, что это Аспас. Этот нападающий точно бы помог нашему поколению «Сельты» взять чемпионство", — приводит слова Мостового Sport24.

Россиянин выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год. Он провел за команду 277 матчей, забил 71 гол и сделал 22 результативные передачи. Кроме того, Мостовой играл за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур» и «Алавес». Он завершил карьеру в 2005 году.