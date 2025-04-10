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10 апреля, 21:26

Мостовой — о Захаряне: «Этот сезон пошел насмарку, но ничего критичного в этом нет»

Дарик Агаларов
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян больше не сыграет в сезоне-2024/25 из-за травмы.

— Ничего страшного в этом не вижу, — сказал Мостовой «СЭ». — Этот сезон пошел насмарку, но ничего критичного в этом нет. Арсен — молодой парень, подписал хороший контракт на много лет. Ему главное — восстановиться и начать играть. Самое главное, что ему доверяют: его выпускают после травм, дают играть.

— А если перестанут доверять из-за многочисленных травм?

— Так бывает, ничего. Могут в аренду отдать.

— Верите, что Захарян еще может добиться успеха в Европе?

— Чтобы это сделать, ему нужно отыграть в Европе минимум лет 10, как это делали мы в свое время. А если Арсен через год обратно в «Динамо» уедет в аренду, то, конечно, так успеха он не добьется.

В нынешнем сезоне Захарян провел всего 4 матча за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.

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Александр Мостовой
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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