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Мостовой: «Не рассматриваю стажировку в «Сельте» из-за логистики, туда лететь 20 часов»

Александр Мостовой.
Фото Global Look Press
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Экс-игрок «Сельты» и сборной России Александр Мостовой объяснил, почему не хочет проходить тренерскую стажировку в одном из испанских клубов.

«Я не то что легенда «Сельты» — а всего российского футбола. Но на стажировку в Испанию вряд ли поеду. Сейчас тяжело с перелетами и переездами. Даже в Лиге чемпионов уже люди начинают жаловаться. Скоро футболисты начнут в самолете переодеваться, потом выходить на поле, а уже вновь в самолете мыться и лететь обратно.

Основная причина, по которой не рассматриваю стажировку в «Сельте» — логистика. Лететь 20 часов — тяжело. Но если поступит предложение и скажут: «Алекс, давай приезжай», то, может, плюну на все и поеду. А пока из команды не общались со мной. Там всего два человека осталось, с кем я играл. Ясно, что если я приеду в Виго, то весь город встанет на уши. А если на поле выйду, тогда вообще трибуны упадут», — цитирует Мостового Sport24.

Ранее экс-футболист заявил «СЭ», что говорил с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем по поводу прохождения стажировки в московской команде.

Россиянин выступал в «Сельте» с 1996 по 2004 год, провел 277 матчей и забил 71 гол. В настоящее время 56-летний Мостовой проходит обучение в академии РФС на тренерскую лицензию, которое подразумевает обязательную стажировку в профессиональном клубе.

Источник: Sport24
Александр Мостовой
ФК Сельта

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