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Испания

Сегодня, 11:18

Мостовой считает, что Модрич все сделал правильно, продлив контракт с «Реалом»

Руслан Минаев
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Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал новость о продлении контракта полузащитника Луки Модрича с «Реалом». Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.

«По нему видно, что он еще в полном порядке. Ему давали просто иногда отдохнуть — и все. Мастерство у него запредельное. У Модрича есть все, что должно быть у великого мастера. Думаю, года через два Лука уже поедет к саудитам или в Америку. А пока силы у него есть, все правильно, что остался играть на высочайшем уровне.

У «Реала» уже началась перестройка. Многие сейчас уходят. Но Модрич будет получать свое время. Он заслуживает играть. Думаю, что у него отличный диалог с Анчелотти", — цитирует Мостового «Евро Футбол».

Модрич выступает за «сливочных» с 2012 года. Он трижды выигрывал испанскую ла лигу и 5 раз побеждал в Лиге чемпионов.

Источник: Евро Футбол
Александр Мостовой
Лука Модрич
ФК Реал
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