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Испания

Сегодня, 21:55

Мостовой считает, что наверняка вошел бы в список топ-100 лучших игроков в истории ла лиги

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой заявил, что наверняка вошел бы в список топ-100 лучших игроков в истории ла лиги.

«Если бы составлялся такой же рейтинг по чемпионату Испании, то я, однозначно, попал бы в него. Карпин и Онопко? Думаю, тоже могли бы. По всем параметрам мы подходим. Но на вкус и цвет товарищей нет. Как я часто говорю, футбол любят все, а разбираются в нем единицы», — приводит слова Мостового Sport24.

Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год. Он забил 70 голов и сделал 22 результативные передачи в 277 матчах за команду. Он также провел один матч за «Алавес», за который забил один мяч.

Ранее с сайт FourFourTwo включил Андрея Канчельскиса в топ-100 лучших игроков в истории АПЛ.

Источник: https://sport24.ru/football/news-587772-mostovoy-yaby-odnoznachno-popal-v-top-100-igrokov-v-istorii-la-ligi-karpin-i-onopko-tozhe-mogliby
Александр Мостовой
Футбол
ФК Сельта
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