Мостовой считает, что наверняка вошел бы в список топ-100 лучших игроков в истории ла лиги

Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой заявил, что наверняка вошел бы в список топ-100 лучших игроков в истории ла лиги.

«Если бы составлялся такой же рейтинг по чемпионату Испании, то я, однозначно, попал бы в него. Карпин и Онопко? Думаю, тоже могли бы. По всем параметрам мы подходим. Но на вкус и цвет товарищей нет. Как я часто говорю, футбол любят все, а разбираются в нем единицы», — приводит слова Мостового Sport24.

Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год. Он забил 70 голов и сделал 22 результативные передачи в 277 матчах за команду. Он также провел один матч за «Алавес», за который забил один мяч.

Ранее с сайт FourFourTwo включил Андрея Канчельскиса в топ-100 лучших игроков в истории АПЛ.