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Испания

19 апреля, 23:00

Мостовой считает, что «Реал» может воспользоваться кризисным состоянием «Барселоны» после вылета из ЛЧ

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Экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 32-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной».

«Читал новости, что после класико будет известно, останется ли Хави в клубе. Мое мнение: его нужно оставить. Хави всегда был одним из величайших полузащитников в истории испанского, да и мирового футбола в том числе. Хави пришел в «Барсу» в непростое время. В принципе, он осознанно пришел и знал, что его ждет. После домашнего вылета от «ПСЖ» в Лиге чемпионов команда в ужасном психологическом состоянии. Этим кризисным моментом может воспользоваться команда Анчелотти. К этому дерби подходят в разном состоянии: «Реал» прошел дальше и в чемпионате идет на первом месте, а «Барса» вылетела. Трудно предположить, как будет складываться игра. Не будем забывать, что у «Реала» есть своя «магия», — цитирует Мостового ODDS.ru.

Игра состоится 21 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22.00 мск.
«Реал» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 78 очков в 31 матче. «Королевский» клуб опережает «Барселону» на 8 очков.

Источник: ODDS.ru
Александр Мостовой
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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