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Испания

Сегодня, 17:35

Мостовой считает, что у «Севильи» мало шансов на положительный результат в матче с «Реалом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил шансы на победу команд в матче «Севилья» — «Реал» 10-го тура ла лиги.

«Севилья» играет дома, но, конечно, «Реал» выглядит более перспективным. Могу предположить, что «Реал Мадрид» победит в этом матче за счет класса — там просто качественнее игроки, особенно в атаке. Они выглядят намного мощнее по всем линиям, чем и должны воспользоваться. В матче не будет высокой результативности особенно после игр сборных. Может быть, пару залетит и все. «Реалу» всегда нелегко в матчах против «Севильи», но сегодня у команды Алонсо мало шансов на положительный результат», — приводит слова Мостового ODDS.ru.

Матч «Севилья» — «Реал» пройдет 21 октября. Начало — в 19:30 по мск.

После 9 матчей «Реал» лидирует в турнирной таблице ла лиги, набрав 24 очка. «Севилья» — на 14-м месте (8 очков).

Источник: https://odds.ru/football/news/aleksandr-mostovoy-u-sevili-malo-shansov-na-polozhitelnyy-rezultat-v-matche-s-realom/
Александр Мостовой
Футбол
ФК Реал
ФК Сельта
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