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Испания

Сегодня, 07:47

Мостовой считает, что Захаряну доверяют в Испании

Руслан Минаев
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Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением об игре Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад» в этом сезоне.

«Захарян в Испании не затих. Все то, что сейчас происходит — ожидаемо: молодой парень приехал в сильную команду, у которой есть свои основные футболисты. Поэтому он ждет свой шанс. Последнюю игру почти всю отыграл, только под конец заменили — это уже хорошие новости. Захаряну доверяют, все нормально», — цитирует Мостового odds.ru.

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно за 13 миллионов евро. Полузащитник провел в этом сезоне за испанский клуб 8 матчей и не отличился результативными действиями.

Источник: Odds
Александр Мостовой
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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