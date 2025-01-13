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Мостовой — о победе «Барселоны» над «Реалом»: «Будто вернулся во времена Месси, Роналдиньо»

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» поделился впечатлениями от победы «Барселоны» над мадридским «Реалом» (5:2) в финале Суперкубка Испании.

«Это было впечатляюще. Будто вернулся во времена Месси, Роналдиньо и компании, когда команды по пять-шесть мячей забивали друг другу — и мы смотрели не просто матч, а настоящее шоу.

Если говорить об игре, то можно сказать, что «Реал» провалил ее, а «Барселона» реализовала все, что можно было. Такое бывает, потому футбол и прекрасен. Это был настоящий праздник на глазах у десятков тысяч человек на стадионе и миллионов, а то и миллиардов у телевизоров», — сказал Мостовой «СЭ».

«Барселона» является самым титулованным клубом в Суперкубке Испании. Сине-гранатовые 15 раз становились обладателем награды. На втором месте — «Реал» (13).

Денис Сафронов

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Александр Мостовой
ФК Барселона
ФК Реал
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