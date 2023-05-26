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Испания

Сегодня, 15:24

Мостовой заявил, что не обращал внимание на выкрики с трибун

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой рассказал, что во время своей футбольной карьеры не обращал внимание на то, что кричали с трибун фанаты.

«Во всех европейских командах, где я играл, со мной выступали ребята из разных стран. У всех разная культура была, но мы дружили. С трибун разное кричали, особо внимание не обращали. Всегда была, есть и будет как агрессия, так и поддержка со стороны болельщиков. Дурачков везде хватает, за всеми не уследишь, в голову не залезешь. Как вы можете по человеку понять, будет он оскорблять кого-то или нет? У кого-то зависть к футболисту бывает, что он хорошо играет, зарабатывает. Ситуация с Винисиусом ужасная. Какая разница, у кого какой цвет кожи? Смотрите футбол и поддерживайте свою команду. Я не совсем согласен, что президента начали просить подать в отставку. До этого же было все хорошо, почему никто об этом раньше не кричал ему. Скорее всего, есть и другие «косяки» за ним, поэтому решили поднадавить. 25 лет назад тоже много чего кричали с трибун. Сейчас такие истории раздувают быстро, вот и результат», — приводит слова Мостового Legalbet.

Во время матча 35-го тура ла лиги между «Валенсией» и мадридским «Реалом» разгорелся расистский скандал, закончившийся потасовкой футболистов на поле и конфликтом испанской футбольной общественности с президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом.

Источник: https://legalbet.ru/news/mostovoj-durachkov-vezde-hvataet-za-vsemi-ne-usledish-v/
Александр Мостовой
Футбол
ФК Валенсия
ФК Реал
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