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Мостовой: «Сельта» может поставить мне памятник в Виго»

Даниил Аршавский
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, что «Сельта» может поставить ему памятник на стадионе в испанском городе Виго.

«Сельта» по-прежнему может поставить мне памятник в Виго. Это история была и до сих пор существует. Памятник должны были поставить еще в те времена, когда я играл в Испании. Просто тогда в городе поменялась власть, и установку памятника отложили. А сейчас идет реконструкция стадиона. По последней информации, которую я слышал, возле новой арены и должны установить памятник», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

56-летний специалист выступал за «Сельту» с 1996 года по 2004 год. В 286 встречах в составе испанского клуба Мостовой забил 72 гола и отдал 37 результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Футбол
ФК Сельта
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