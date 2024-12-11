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Сегодня, 17:49

Моуринью ответил, может ли он снова возглавить «Реал»

Алина Савинова
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью рассказал, готов ли он в будущем вернуться в «Реал».

Португальский специалист тренировал «сливочных» с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда стала чемпионом Испании в сезоне-2011/12.

«Я всегда буду большим фанатом «Реала». У них сейчас лучший тренер в мире, мой друг Карло. Он хорошо справляется. В будущем все будет зависеть от того, какого тренера они захотят видеть. Будет ли клуб искать молодого специалиста с большим потенциалом, как Хаби Алонсо, или же захочет пригласить опытного тренера с другим подходом к управлению командой», — цитирует Моуринью Cadena SER.

Моуринью в разные годы также работал в «Роме», «Тоттенхэме», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Интере», «Порту», «Бенфике» и других командах.

Источник: Cadena SER
Футбол
ФК Реал
Жозе Моуринью
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