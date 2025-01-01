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Испания

Сегодня, 19:33

Моуринью признался, что жалеет об уходе из «Реала»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью рассказал, о каком решении в карьере он жалеет.

«Если мы говорим о матчах, то их много, потому что, когда вы проигрываете, вы всегда думаете, что могли бы поступить иначе, а поражений у меня было немало. Если вы имеете в виду профессиональный выбор, то отказ Флорентино Пересу (президент «Реала». — Прим. «СЭ»). Он говорил мне: «Моу, не уходи сейчас, ты сделал самое трудное, впереди прекрасное». Я знаю, что так будет, но хотел вернуться в «Челси» после трех тяжелых лет в Испании», — приводит слова Моуринью Corriere dello Sport.

Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. С мадридцами португалец по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

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