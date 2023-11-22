Сегодня, 23:22
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал возможное назначение тренера «Реала» Карло Анчелотти в сборную Бразилии.
«Я думаю, что только такой сумасшедший человек, как я, может покинуть «Реал» без желания клуба. Я ушел, хотя «Реал» и Хосе Санчес хотели, чтобы я остался». Я уверен, что Карло решит остаться, как только Флорентино Перес позвонит ему", — приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо.
Контракт Анчелотти с «Реалом» истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось, что 64-летний специалист получил предложение возглавить сборную Бразилии после завершения соглашения с мадридцами.