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Испания

Сегодня, 23:22

Моуринью — об Анчелотти и сборной Бразилии: «Только такой сумасшедший, как я, может покинуть «Реал» без желания клуба»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал возможное назначение тренера «Реала» Карло Анчелотти в сборную Бразилии.

«Я думаю, что только такой сумасшедший человек, как я, может покинуть «Реал» без желания клуба. Я ушел, хотя «Реал» и Хосе Санчес хотели, чтобы я остался». Я уверен, что Карло решит остаться, как только Флорентино Перес позвонит ему", — приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо.

Контракт Анчелотти с «Реалом» истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось, что 64-летний специалист получил предложение возглавить сборную Бразилии после завершения соглашения с мадридцами.

Карло Анчелотти
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Реал
ФК Рома
Жозе Моуринью
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