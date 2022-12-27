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Испания

Сегодня, 11:53

Мукоко хочет перейти в «Барселону» бесплатно летом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко хочет перейти в «Барселону», сообщает Bild.

Летом нападающий сможет покинуть немецкий клуб на правах свободного агента. По данным источника, Мукоко отклонил последнее предложение «Боруссии» по новому контракту. Ему были готовы дать 5 миллионов евро в год, а также выплатить бонус за продление контракта. Окружение форварда считает, что этого недостаточно.

Каталонцы дали 18-летнему форварду понять, что готовы подписать его летом. Учитывая финансовые сложности «Барселоны», организовать трансфер зимой не удастся. Также каталонцы предупредили Мукоко, что не будут перебивать предложения других команд летом.

Сообщается, что окружение форварда требует контракт на 7 миллионов евро в год, и «Барса» не собирается столько платить. Позиция клуба такова: если игрок хочет выступать за команду, он должен пойти на финансовые уступки и принять условия клуба.

Нынешнее соглашение Мукоко рассчитано до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне немецкий футболист в составе «шмелей» провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал шесть ассистов.

ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
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