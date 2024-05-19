Mundo Deportivo: судьба Хави в «Барселоне» будет решена в понедельник

Руководство «Барселоны» 20 мая примет решение о будущем главного тренера команды Хави, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в этот день 44-летний специалист проведет встречу с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой. Утверждается, что у встречи может быть любой исход.

В январе Хави объявил, что покинет «Барселону» по окончании текущего сезона. В апреле он сообщил, что изменил решение и продолжит работу в клубе.

Позже появилась информация, что в «Барселоне» недовольны публичными комментариями Хави о финансовых проблемах клуба.

После 36 туров «Барселона» (79 очков) занимает второе место в испанской ла лиге.