«МЮ» этой зимой хочет купить Мемфиса Депая

26 ноября, 14:28
«Барселона» хочет расстаться с нападающим Мемфисом Депаем, сообщает Goal.com.
По данным источника, основным претендентом на игрока является «МЮ». В покупке футболиста заинтересован лично главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.
Ранее Депай уже играл за «Манчестер Юнайтед» с 2015 по 2017 год.
Каталонцы хотят сэкономить на зарплате игрока, а сам он хочет уйти в команду, где будет получать больше игровой практики.
Депай пополнил ряды «Барселоны» в июле 2021 года, перейдя в каталонский клуб на правах свободного агента.
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Основные источники исследования