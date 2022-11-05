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Сегодня, 02:56

Мюллер прокомментировал решение Пике завершить карьеру

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал решение защитника «Барселоны» Жерара Пике завершить карьеру.

«Ты всегда был сильным соперником и отличным спортсменом. Чемпион и легенда нашего вида спорта. Спасибо, Жерар», — написал Мюллер в социальных сетях.

3 ноября Пике объявил, что в этом месяце покинет «Барселону» и завершит профессиональную карьеру.

Жерар Пике. Пике попал в заявку «Барселоны» на матч против «Альмерии». Эта игра будет для него последней в составе каталонского клуба

Пике — воспитанник «Барселоны». За 14 лет в каталонском клубе он 8 раз выигрывал чемпионат Испании, 7 раз становился обладателем Кубка страны и 6 раз — Суперкубка страны, а также 3 раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Жерар Пике
Томас Мюллер
Футбол
ФК Барселона
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