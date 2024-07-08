Начо — об уходе из «Реала»: «Внутренне я понимал, что это последний год в клубе»

Защитник Начо Фернандес подвел итоги своей карьеры в «Реале». 25 июня клуб объявил об уходе игрока.

«Реал» — это клуб, который подписывает контракты за большие деньги и на очень высоком уровне. Я очень горжусь своей карьерой, мне приходилось бороться с лучшими центральными защитниками в мире. Каждый год мне удавалось переломить ситуацию, играть как лучший, конкурировать с лучшими, и это заставляет меня гордиться карьерой гораздо больше. Я счастлив, что добился всего в клубе моей жизни и что болельщики любит меня, а это очень важно. Внутренне я понимал, что это последний год, и хотя были сомнения, я знал, что это правильное время, чтобы хорошо закончить с моим клубом.

Очень сложно побеждать в «Реале», быть важным в «Реале», тем более быть капитаном. Сначала победа в ла лиге, а потом Лига чемпионов, невозможно, чтобы все закончилось лучше. Я очень горд. Я очень благодарен за все», — приводит слова Начо Marca.

Начо является воспитанником «Реала». 34-летний футболист выступал за взрослую команду мадридского клуба с 2012 года.

Вместе со сливочными защитник стал четырехкратным чемпионом Испании, шестикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным победителем клубного чемпионата мира и трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА.