Начо извинился перед игроком «Жироны» за жесткий подкат, за который его удалили с поля

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Защитник «Реала» Начо Фернандес извинился перед полузащитником «Жироны» Кристианом Порту за жесткий подкат в матче 8-го тура ла лиги.
Встреча завершилась разгромной победой мадридцев — 3:0. В концовке игры Начо пошел в жетский подкат против Порту, за что получил красную карточку.
«Хочу извиниться перед Порту за свои невольные действия. Сегодня, как и на протяжении всей своей карьеры, я не хотел никому навредить. Надеюсь, ты быстро поправишься», — написал Начо в соцсетях.
33-летний защитник является воспитанником «Реала». В текущем сезоне Начо провел 6 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.