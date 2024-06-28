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Сегодня, 08:28

Начо — об уходе из «Реала»: «Самое сложное решение в моей жизни»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший капитан «Реала» Начо рассказал о причинах ухода из мадридского клуба.

«Реал» 25 июня объявил об уходе 34-летнего защитника. 27 июня стало известно, что испанец подписал контракт с «Аль-Кадисией» из Саудовской Аравии.

«Я предполагал, что будут вопросы об этом. Это решение — самое сложное в моей жизни. Я бы солгал, если бы сказал, что у меня не было сомнений. Я сообщил клубу о намерении уйти несколько месяцев назад. Когда все так хорошо, как было в этом сезоне, у тебя, конечно, возникают сомнения — почему бы не продержаться еще сезон? Но я был честен с собой, мне нужен новый опыт. На протяжении всей карьеры я хотел счастливого конца, но даже не мечтал, что у меня все получится так красиво. Я все отдал и хочу, чтобы меня запомнили именно таким», — приводит слова Начо AS.

Начо выступал за взрослую команду мадридского клуба с 2012 года. Вместе со сливочными защитник стал четырехкратным чемпионом Испании, шестикратным победителем Лиги чемпионов, а также пятикратным победителем клубного чемпионата мира.

Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас (Начо)
Футбол
ФК Реал
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