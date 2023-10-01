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Испания

Сегодня, 08:23

Начо попросил прощения у игрока «Жироны» за грубый фол

Виктория Кравченко
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Защитник «Реала» Начо Фернандес извинился перед полузащитником «Жироны» Кристиану Порту за грубый фол в концовке матча восьмого тура чемпионата Испании.

«Сегодня, как и на протяжении всей своей карьеры, я не хотел кому-то навредить. Надеюсь, он быстро вернется в строй», — написал игрок в соцсетях.

«Реал» с 21 очком вернулся на первое место в ла лиге. «Жирона» с 19 баллами опустилась на третье место в турнирной таблице.

В следующем туре команда Карло Анчелотти на своем поле примет «Осасуну».

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