Начо попросил прощения у игрока «Жироны» за грубый фол

Защитник «Реала» Начо Фернандес извинился перед полузащитником «Жироны» Кристиану Порту за грубый фол в концовке матча восьмого тура чемпионата Испании.

«Сегодня, как и на протяжении всей своей карьеры, я не хотел кому-то навредить. Надеюсь, он быстро вернется в строй», — написал игрок в соцсетях.

«Реал» с 21 очком вернулся на первое место в ла лиге. «Жирона» с 19 баллами опустилась на третье место в турнирной таблице.

В следующем туре команда Карло Анчелотти на своем поле примет «Осасуну».