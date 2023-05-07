Начо рассказал о переговорах с «Реалом» о новом контракте

Защитник «Реала» Начо Фернандес рассказал, что думает о своем будущем в клубе. Футболист является воспитанником мадридцев, выступая за основную команду с 2012 года.

«Я еще не принял решение о будущем. Пока ведем переговоры с руководством. Честно говоря, сам пока ничего не знаю. Сначала я хочу завершить этот важный отрезок для команды, а после уже посмотрим», — цитирует Начо Marca.

В этом сезоне 33-летний футболист участвовал в 39 матчах за команду, забив 1 гол и записав на свой счет 1 голевую передачу. Соглашение игрока с «Реалом» истекает этим летом.