Надаль хотел бы стать президентом «Реала»

Испанский теннисист, 22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль ответил на вопрос о том, хотел бы он стать президентом «Реала».

«У меня нет такой мечты, но я бы хотел. Сейчас об этом нет смысла говорить, потому что у нас самый лучший президент [Флорентино Перес] из всех возможных. В жизни происходит много поворотов, и нужно спросить себя, достаточно ли ты квалифицирован для того, чтобы заниматься определенным делом», — приводит слова Надаля Мarca.

Ранее 37-летний теннисист рассказал о своем здоровье и о планах на возвращение. У игрока была травма подвздошно-поясничной мышцы левой ноги.

Должность президента «Реала» с 2000 по 2006 год, а также с 2009 года по настоящий момент занимает Флорентино Перес.

Надаль за карьеру одержал 22 победы на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, в том числе рекордные 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Он также обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде.