Мората из-за повреждения может пропустить матч ЛЧ против «Порту»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората получил повреждение и может пропустить матч Лиги чемпионов против «Порту» 1 ноября.

Форвард был заменен на 10-й минуте игры против «Кадиса» (2:3) в чемпионате Испании.

По данным As, повреждение оказалось не таким серьезным. Восстановление игрока запланировано до начала чемпионата мира-2022 в Катаре — 20 ноября.