Мората из-за повреждения может пропустить матч ЛЧ против «Порту»

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Нападающий «Атлетико» Альваро Мората получил повреждение и может пропустить матч Лиги чемпионов против «Порту» 1 ноября.
Форвард был заменен на 10-й минуте игры против «Кадиса» (2:3) в чемпионате Испании.
По данным As, повреждение оказалось не таким серьезным. Восстановление игрока запланировано до начала чемпионата мира-2022 в Катаре — 20 ноября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования