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Испания

Сегодня, 06:33

Гризманн поражал ворота «Атлетика» и «Валенсии» чаще всех в чемпионате Испании

Руслан Минаев
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«Атлетико» дома обыграл «Атлетик» в матче 22-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Антуан Гризманн на 73-й минуте.

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн забил в ворота «Атлетика» 11 голов в 27 матчах — больше, чем в ворота любой другой команды чемпионата Испании, кроме «Валенсии». В 21 игре против «летучих мышей» французский форвард отличился также 11 раз.

В этом сезоне на счету 31-летний нападающий провел за «Атлетико» 31 матч, забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.

Антуан Гризманн
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Атлетико
ФК Валенсия
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