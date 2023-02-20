Гризманн поражал ворота «Атлетика» и «Валенсии» чаще всех в чемпионате Испании

«Атлетико» дома обыграл «Атлетик» в матче 22-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Антуан Гризманн на 73-й минуте.

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн забил в ворота «Атлетика» 11 голов в 27 матчах — больше, чем в ворота любой другой команды чемпионата Испании, кроме «Валенсии». В 21 игре против «летучих мышей» французский форвард отличился также 11 раз.

В этом сезоне на счету 31-летний нападающий провел за «Атлетико» 31 матч, забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.