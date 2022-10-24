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Сегодня, 15:54

Гризманн: «Я стараюсь делать все возможное, чтобы стать лучше и помочь «Атлетико»

Мария Гусева
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал победу над «Бетисом» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

«Нам было трудно вначале, но мы очень хорошо сработали в обороне. Второй гол придал нам душевное спокойствие, а затем гол Фекира, который был впечатляющим, доставил нам неприятности. Я стараюсь делать все возможное, чтобы стать лучше и максимально помочь команде. Я чувствую себя очень хорошо, и я буду продолжать в том же духе. Тренеру и товарищам по команде нужно, чтобы я был на этом уровне. Я постараюсь оставлять на поле всего себя», — цитирует GSFN Гризманна.

«Атлетико» набрал 23 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице ла лиги. «Бетис» остался на пятой позиции (20 очков).

Антуан Гризманн
Футбол
ФК Атлетико
ФК Бетис
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