Депай может зимой покинуть «Барселону»

Сегодня, 17:06
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай, который не проходит в состав каталонской команды, может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es.
В услугах форварда заинтересован туринский «Ювентус». «Старая синьора» уже вела переговоры с Мемфисом минувшим летом, однако тогда стороны не смогли договориться по трансферу.
Контракт Депая с «Барсой» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
В нынешнем сезоне футболист провел только 3 матча за «Барселону» во всех турнирах и забил 1 гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования