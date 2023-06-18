Рафинья: «Я продолжу выступать за «Барсу», у меня многолетний контракт»

Нападающий «Барселоны» Рафинья высказался о своем будущем.

«Я продолжу выступать за «Барсу» в следующем сезоне, и в следующем, и в следующем, — цитирует Mundo Deportivo Рафинью. — У меня многолетний контракт. Надеюсь, что здесь сбудутся все мои мечты».

Рафинья выступает за «Барселону» с лета прошлого года. Контракт 26-летнего бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 он провел 50 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 12 голевых передач.