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Сегодня, 10:13

Нападающий «Барселоны» Рафинья — о своем уходе из клуба: «Эти новости — фейк»

Виталий Косик
Корреспондент
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Вингер «Барселоны» Рафинья прокомментировал слухи о том, что покинет каталонскую команду ближайшим летом.

«Эти новости — фейк. Тот, кто распространил эти новости не обладает правильной информацией и не является профессионалом своего дела», — написал Рафинья в соцсетях.

Рафинья перешел в «Барселону» из «Лидса» летом 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне он провел 45 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Футбол
ФК Барселона
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