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Дембеле — об интересе «ПСЖ»: «Я счастлив в «Барселоне»

Дембеле отреагировал на интерес «ПСЖ»
Руслан Минаев
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле прокомментировал интерес со стороны «ПСЖ». Об интересе парижан к форварду сообщалось летом и осенью прошлого года.

«Я продлил контракт с «Барселоной» всего несколько месяцев назад. Я счастлив здесь и хочу продолжать выступать за этот клуб. Париж? Нет, мне хорошо в «Барсе». Хави и руководство клуба доверяют мне. Я чувствую их веру в меня», — цитирует Дембеле Eleven.

25-летний француз продлил контракт с «Барселоной» летом 2022 года до лета 2024-го.

В этом сезоне на его счету 22 матча, 6 голов и 7 результативных передач.

Усман Дембеле
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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