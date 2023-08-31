Сегодня, 16:30
Нападающий «Динамо» Федор Смолов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну дал советы полузащитнику «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну для жизни в Испании.
— Какие главные советы дашь Арсену в Испании?
— Главное — здоровье, без травм. Будем смотреть и болеть. Арсена все любят, переживают. Очень хотели, чтобы этот трансфер произошел, поэтому желаю ему всего самого доброго.
— Как правильно вести себя Арсену, как ему одеваться? Были только в музее Balenciaga, но Арсену не очень.
— Я не понимаю, как он оттуда вышел. Думал, что вы его там оставите, как пример, как не нужно одеваться. Не попал еще в магазин? Так зачем они тебе в Испании? Там же главное — футбол, ты же за ним ехал. Магазины в Москве были гораздо лучше, чем в Сан-Себастьяне. Будем следить за Арсеном. Все реально искренне ему этого желали и переживаем, и это самое главное. Слава Богу, что это произошло.
— Ты набрал Мендесу (нападающий «Реал Сосьедад». В 2020 году был одноклубником Смолова в «Сельте», — Прим. «СЭ») по поводу Арсена?
— Я написала Браису. Он сказал, что он take care of this kid [позаботься об этом ребенке]. Так что у тебя есть там один чувачок, Браис Мендес, левша. Я уже ему написал, чтоб он заботился о тебе. Он покажет что, кого, где, какие рестораны, но nightlife [ночная жизнь] — нет.
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Атлетико
|3
|2
|1
|0
|10-1
|7
|
3
|Жирона
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
4
|Барселона
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
5
|Атлетик
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|
6
|Осасуна
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
7
|Р. Вальекано
|3
|2
|0
|1
|4-7
|6
|
8
|Валенсия
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
9
|Бетис
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
10
|Кадис
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
11
|Хетафе
|3
|1
|1
|1
|1-3
|4
|
12
|Р. Сосьедад
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
13
|Вильярреал
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
14
|Алавес
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
15
|Гранада
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|
16
|Лас-Пальмас
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
17
|Мальорка
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
18
|Сельта
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
19
|Альмерия
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
|1.09
|20:30
|
Кадис – Вильярреал
|- : -
|1.09
|23:00
|
Альмерия – Сельта
|- : -
|2.09
|15:00
|
Р. Сосьедад – Гранада
|- : -
|2.09
|17:15
|
Реал – Хетафе
|- : -
|2.09
|19:30
|
Алавес – Валенсия
|- : -
|2.09
|22:00
|
Бетис – Р. Вальекано
|- : -
|3.09
|15:00
|
Жирона – Лас-Пальмас
|- : -
|3.09
|17:15
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
|3.09
|19:30
|
Атлетико – Севилья
|- : -
|3.09
|22:00
|
Осасуна – Барселона
|- : -