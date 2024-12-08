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Испания

8 декабря, 23:28

Мбаппе: «Я сломал нос за сборную Франции, а теперь люди говорят, что мне плевать на нее»

Алина Савинова
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, как относится к критике в свой адрес из-за пропуска последних матчей национальной команды.

«На Евро-2024 было полно клеветы и лжи. Меня называли обезьяной, перекладывали на меня ответственность за некоторые неудачи. И я принял все это ради сборной Франции. Я всегда ставил ее на вершину своих интересов. Я делал все, что мог, чтобы представлять сборную как можно лучше. Я сломал нос за эту команду. А теперь люди говорят, что мне плевать на сборную Франции, что я сосредоточен только на «Реале»? Однако я не намерен сдаваться», — приводит As слова Мбаппе.

В ноябре 25-летний футболист пропустил второй сбор национальной команды подряд. Сборная Франции 14 ноября сыграла вничью с Израилем (0:0), а 17 ноября победила Италию (3:1) в Лиге наций.

Этим летом Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента. До этого он выступал за «ПСЖ». Нападающий провел 21 матч за «сливочных» во всех турнирах, отметившись 11 голами и 2 результативными передачами.

Источник: As
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Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу
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